Temporada de Sagitário: confira as datas, as características e os desafios dos sagitarianos

A temporada do signo de Sagitário finalmente chegou e, com ela, vieram também o otimismo, a expansão e o espírito aventureiro que são características marcantes dos sagitarianos. O símbolo desses nativos é o centauro, um ser mítico, metade homem, metade cavalo, que aponta sua flecha para o alto, o que simboliza de um lado a força animal e do outro a vontade alcançar grandes objetivos na vida.

Segundo o Astrocentro, os sagitarianos são felizes e muito otimistas. “Sagitário ocupa a nona posição do Zodíaco, logo após Escorpião, que simboliza a intensidade. Enquanto o Sol em Escorpião direciona o olhar para o interior, revelando mistérios e profundidades, o Sol em Sagitário abre caminho para novas experiências. É nesse período que a energia se volta ao otimismo”, disse.

Quais as datas do signo de Sagitário?

Os nativos do signo de Sagitário fazem aniversário entre 22 de novembro e 21 de dezembro, mas pode haver também algumas mudanças anuais com relação a essas datas. Isso acontece porque o início e término de um signo podem variar, logo se a pessoa nasceu nos primeiros 3 dias ou nos últimos 3 dias de Sagitário, é importante que ela confirme mesmo se é exatamente esse o seu signo do zodíaco.

VEJA MAIS

Características do Sol em Sagitário

Otimismo e alegria constantes;

Espontaneidade e espírito aventureiro;

Desejo de independência e liberdade;

Lealdade, sinceridade e interesse intelectual.

Principais desafios dos sagitarianos

Inquietude diante da rotina;

Tendência ao exagero e ao excesso de confiança;

Dificuldade em se apegar emocionalmente;

Impaciência quando não encontra estímulo;

Expectativas altas que podem gerar frustração.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)