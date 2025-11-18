Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Amor de Escorpião: confira 3 características que atraem os escorpianos

No romance, os nativos de Escorpião costumam ser os mais intensos do zodíaco

Victoria Rodrigues
fonte

As pessoas do signo de Escorpião fazem aniversário entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro. (Foto: Freepik)

Intensos, misteriosos e profundos emocionalmente. Essas são as características que mais resumem as pessoas do signo de Escorpião com relação às questões amorosas. Mas além dessa personalidade forte e enigmática, existe também um lado que poucos conhecem dos escorpianos, o da sensibilidade, que faz com que eles tenham, muitas vezes, a oportunidade de viver relações transformadoras na vida. 

“Para esse signo, amar é também conhecer o outro em profundidade, desvendar suas dores e suas belezas escondidas. Mas também pode haver um desejo de controle. É por isso que Escorpião precisa aprender a confiar, a deixar que o amor seja também leveza e não apenas intensidade”, revelou a astróloga Claudia Lisboa no site Astrologia Luz e Sombra.

VEJA MAIS 

image De intensos a controlados: conheça a personalidade das pessoas do signo de Escorpião
A astróloga Ludmila Pinheiro descreveu como são os escorpianos com relação a diversos aspectos

image Confira a lista de comidas favoritas do signo de Escorpião
Na Astrologia, os astros são capazes de influenciar a preferência pelos sabores

image Temporada de Escorpião: confira as datas, as características e a personalidade dos escorpianos
Os nativos de Escorpião possuem a intensidade como principal traço de personalidade

Confira 3 características que atraem uma pessoa de Escorpião:

  • Sinceridade

Os nativos de Escorpião gostam de ter pessoas ao lado que são verdadeiras e não escondem nada. “Escorpianos(as) têm um radar emocional aguçado e percebem quando alguém está sendo superficial. Em suma, demonstre interesse real, escute com atenção, olhe nos olhos e respeite os silêncios”, destacou a astróloga.

  • Mistério e sensibilidade

Como os escorpianos possuem uma natureza misteriosa e sensível, eles também amam sentir essas características intensas no romance. “Esse signo se atrai por pessoas que não têm medo da profundidade, que se mostram inteiras e que também têm uma vida interior rica. Mistério, presença e sensibilidade são chaves importantes para abrir as portas do coração escorpiano”, realçou Claudia Lisboa.

  • Demonstre confiança

Além de sinceros e verdadeiros, os escorpianos também gostam de se relacionar amorosamente com pessoas que são confiáveis. “Não tente manipular ou esconder algo importante. A confiança é essencial e, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. A relação com Escorpião precisa de honestidade, presença emocional e disposição para enfrentar as sombras juntos”, finalizou a astróloga Claudia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signo

escorpião

amor

relações

zodíaco
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda