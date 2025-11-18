Amor de Escorpião: confira 3 características que atraem os escorpianos

Intensos, misteriosos e profundos emocionalmente. Essas são as características que mais resumem as pessoas do signo de Escorpião com relação às questões amorosas. Mas além dessa personalidade forte e enigmática, existe também um lado que poucos conhecem dos escorpianos, o da sensibilidade, que faz com que eles tenham, muitas vezes, a oportunidade de viver relações transformadoras na vida.

“Para esse signo, amar é também conhecer o outro em profundidade, desvendar suas dores e suas belezas escondidas. Mas também pode haver um desejo de controle. É por isso que Escorpião precisa aprender a confiar, a deixar que o amor seja também leveza e não apenas intensidade”, revelou a astróloga Claudia Lisboa no site Astrologia Luz e Sombra.

Confira 3 características que atraem uma pessoa de Escorpião:

Sinceridade

Os nativos de Escorpião gostam de ter pessoas ao lado que são verdadeiras e não escondem nada. “Escorpianos(as) têm um radar emocional aguçado e percebem quando alguém está sendo superficial. Em suma, demonstre interesse real, escute com atenção, olhe nos olhos e respeite os silêncios”, destacou a astróloga.

Mistério e sensibilidade

Como os escorpianos possuem uma natureza misteriosa e sensível, eles também amam sentir essas características intensas no romance. “Esse signo se atrai por pessoas que não têm medo da profundidade, que se mostram inteiras e que também têm uma vida interior rica. Mistério, presença e sensibilidade são chaves importantes para abrir as portas do coração escorpiano”, realçou Claudia Lisboa.

Demonstre confiança

Além de sinceros e verdadeiros, os escorpianos também gostam de se relacionar amorosamente com pessoas que são confiáveis. “Não tente manipular ou esconder algo importante. A confiança é essencial e, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. A relação com Escorpião precisa de honestidade, presença emocional e disposição para enfrentar as sombras juntos”, finalizou a astróloga Claudia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)