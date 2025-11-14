Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira a lista de comidas favoritas do signo de Escorpião

Na Astrologia, os astros são capazes de influenciar a preferência pelos sabores

Victoria Rodrigues
fonte

O churrasco é considerado uma das comidas favoritas dos nativos de Escorpião. (Foto: Freepik)

Você sabia que o seu signo está diretamente relacionado ao que você mais gosta de comer diariamente? Isso acontece porque, segundo os astrólogos, os astros são completamente capazes de influenciar os gostos, as percepções, as atitudes e o próprio jeito das pessoas. E com os nativos de Escorpião não é diferente, eles conseguem ter um cardápio ideal que condiz com o seu tipo de personalidade.

Segundo a astróloga Maria Talismã, existem alguns sabores intensos e apimentados que chamam a atenção dos escorpianos nas refeições preparadas dentro da rotina. “Alimentos apimentados, carnes, sabores marcantes e originais e muito recheio estão presentes no prato do escorpiano. Valorizam restaurantes de qualidade e já sabem os seus favoritos”, disse a astróloga Maria Talismã.

Ainda segundo a astróloga, o gosto dos escorpianos possui essa preferência porque eles são intensos, sinceros, bons de memória e intuitivos como nenhum signo consegue ser no zodíaco. Além disso, as pessoas do signo de Escorpião gostam de apostar em comidas mexicanas, sobremesas e, principalmente, em bebidas fortes.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 14/11: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image De intensos a controlados: conheça a personalidade das pessoas do signo de Escorpião
A astróloga Ludmila Pinheiro descreveu como são os escorpianos com relação a diversos aspectos

image Temporada de Escorpião: confira as datas, as características e a personalidade dos escorpianos
Os nativos de Escorpião possuem a intensidade como principal traço de personalidade

Confira a lista de comidas favoritas dos escorpianos:

Em entrevista a revista Casa e Jardim, a astróloga Maria Talismã listou algumas comidas, doces, sobremesas e bebidas que são favoritos dos escorpianos. Veja quais são!

  • Camarão;
  • Ostra;
  • Salmão;
  • Churrasco;
  • Chocolate com pimenta;
  • Saladas de frutas com mel;
  • Sorvete;
  • Mousse de morango;
  • Uísque, conhaque, tequila ou vodka.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

astrologia

signo

escorpião

comidas favoritas

zodíaco
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda