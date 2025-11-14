Confira a lista de comidas favoritas do signo de Escorpião

Você sabia que o seu signo está diretamente relacionado ao que você mais gosta de comer diariamente? Isso acontece porque, segundo os astrólogos, os astros são completamente capazes de influenciar os gostos, as percepções, as atitudes e o próprio jeito das pessoas. E com os nativos de Escorpião não é diferente, eles conseguem ter um cardápio ideal que condiz com o seu tipo de personalidade.

Segundo a astróloga Maria Talismã, existem alguns sabores intensos e apimentados que chamam a atenção dos escorpianos nas refeições preparadas dentro da rotina. “Alimentos apimentados, carnes, sabores marcantes e originais e muito recheio estão presentes no prato do escorpiano. Valorizam restaurantes de qualidade e já sabem os seus favoritos”, disse a astróloga Maria Talismã.

Ainda segundo a astróloga, o gosto dos escorpianos possui essa preferência porque eles são intensos, sinceros, bons de memória e intuitivos como nenhum signo consegue ser no zodíaco. Além disso, as pessoas do signo de Escorpião gostam de apostar em comidas mexicanas, sobremesas e, principalmente, em bebidas fortes.

Confira a lista de comidas favoritas dos escorpianos:

Em entrevista a revista Casa e Jardim, a astróloga Maria Talismã listou algumas comidas, doces, sobremesas e bebidas que são favoritos dos escorpianos. Veja quais são!

Camarão;

Ostra;

Salmão;

Churrasco;

Chocolate com pimenta;

Saladas de frutas com mel;

Sorvete;

Mousse de morango;

Uísque, conhaque, tequila ou vodka.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)