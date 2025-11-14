Horóscopo de hoje 14/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (14/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Poucas e boas pessoas saberão perceber em você uma mudança, sutil na aparência, porém, intensa e profunda no âmbito invisível da alma. Essas pessoas são aquelas com as quais sua alma precisa construir relacionamentos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Fazer planos junto a outras pessoas estimula a alegria de viver, porque não há nada mais elevado para os humanos do que criar laços de entendimento mutuo e solidariedade, algo raro de acontecer, mas sempre necessário.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ainda que você tenha vontade de satisfazer anseios mais divertidos do que ficar organizando os assuntos práticos, mesmo assim considere haver tempo para tudo, não havendo necessidade de dividir as coisas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça o que tiver em mente, mas sem que ninguém conheça seus movimentos antecipadamente, porque senão as pessoas darão palpites e farão críticas que só vão atrapalhar, sem agregar nada de positivo. Melhor não.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Talvez sejam muito poucas as pessoas que conseguem ler sua alma e perceber que há algo gracioso e auspicioso surgindo dela, porém, essas são as pessoas essenciais, que você deve cuidar e preservar. São imprescindíveis.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com a ajuda das pessoas certas, as coisas vão fluir bastante bem. Este não é um momento no qual sua alma deva depender exclusivamente do que puder fazer sem a ajuda de ninguém. Este é o momento de buscar colaboração.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Sem dinheiro, é possível ser feliz, mas certamente é muito mais difícil, porque as limitações se imporão a todo momento. Mesmo assim, é importante não depender exclusivamente do dinheiro para desfrutar da felicidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando você irradia bons sentimentos, mesmo que tenha de participar de alguma discussão eventual, ainda assim você conseguirá tirar o melhor das pessoas envolvidas e obter bons resultados, sempre. Vale a pena.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os sacrifícios não precisam ser exercícios sofridos, porque há uma razão de ser para esses. Os sacrifícios são feitos quando há algo maior que sua alma compreende, e que chama a fazer algo que não parece racional.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É evidente que ninguém deve se comportar o tempo inteiro querendo agradar a plateia, porém, o contrário tampouco há de acontecer, viver desagradando todo mundo para ficar em paz na solidão. Equilíbrio em tudo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quanto mais desapegada do fruto dos atos empreendidos sua alma for, mais leveza e alegria você terá no andar do caminho e, além disso, você perceberá que essa atitude promove facilidades que antes estavam escondidas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A atitude vitoriosa não precisa ser referendada pelos acontecimentos, é uma questão subjetiva que vai ajudar muito a chamar a atenção das pessoas que, eventualmente, poderiam ajudar com seus projetos de vida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)