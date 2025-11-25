3 signos que vão viver um ciclo de sorte durante o período de Sagitário; saiba quais

O período de Sagitário, que ocorre entre o final de novembro e dezembro, é conhecido por sua energia expansiva, otimista e cheia de boas vibrações. Durante esse ciclo, o Sol transita pelo signo aventureiro e explorador, trazendo consigo uma onda de sorte e oportunidades para alguns signos do zodíaco.

Se você está em busca de novas oportunidades ou simplesmente quer saber se seu signo estará em alta nos próximos dias, confira quais são os três signos que terão um ciclo de sorte durante o período de Sagitário. Prepare-se para aproveitar os bons ventos astrológicos e atrair mais prosperidade e sucesso para sua vida. Confira a seguir.

1. Áries (21 de março a 19 de abril)

A temporada de Sagitário promete ser especialmente positiva para os arianos. Com a energia de Sagitário alinhada com a coragem e o dinamismo de Áries, este será um momento excelente para iniciar novos projetos e tomar decisões importantes. Você pode sentir uma aceleração nos seus objetivos pessoais e profissionais, com portas se abrindo de forma inesperada.

A sorte estará ao seu lado, especialmente nas áreas de carreira e finanças, onde você pode colher frutos do esforço de tempos anteriores.

2. Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Leão, signo de fogo como Sagitário, estará com as energias em sintonia durante este período. Para os leoninos, o ciclo de sorte traz uma grande chance de brilhar em público e atrair reconhecimento em diversas áreas da vida. O Sol em Sagitário favorece as relações sociais e profissionais, proporcionando oportunidades de crescimento e destaque.

Se você estava buscando uma promoção ou uma forma de mostrar seu talento, agora é o momento de se destacar e conquistar seu espaço. A sorte pode surgir através de conexões e parcerias que surgem de maneira inesperada.

3. Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Não é surpresa que o próprio signo de Sagitário seja um dos mais favorecidos durante seu próprio período astrológico. Para os sagitarianos, o ciclo de sorte será uma verdadeira explosão de energia positiva. As chances de crescimento em todas as áreas da vida, desde o amor até os negócios, serão intensificadas. Este é um ótimo momento para aproveitar novas oportunidades e seguir seus sonhos com confiança.

Além disso, a sorte estará do seu lado, ajudando a superar obstáculos e transformar desafios em conquistas. Se você está pensando em viajar ou expandir seus horizontes, essa é a hora de dar o primeiro passo.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.