Trump assina acordo de minerais críticos com Congo e Ruanda, que ratificaram acordo de paz

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 4, um acordo de minerais críticos e de integração econômica com o Congo e a Ruanda. Presentes na cerimônia, o presidente ruandês, Paul Kagame, e o presidente do Congo, Felix Tshisekedi, também assinaram um acordo de paz entre os países, o qual foi alcançado em junho com mediação dos EUA, mas que ainda não havia sido implementado.

Trump cumprimentou a multidão, dizendo que "é um dia incrível, um grande dia para a África, um grande dia para o mundo e para esses dois países, e eles têm muito do que se orgulhar". O evento ocorreu no recém-renomeado Instituto de Paz dos EUA Donald J Trump.

O republicano ainda repetiu que o governo americano pagará sua dívida com a receita das tarifas.

Mais cedo, o Departamento de Estado havia anunciado o novo nome do Instituto de Paz americano, afirmando que a escolha visa "homenagear o maior negociador da história do país".

Desde que assumiu o governo, Trump tem comentado frequentemente sobre seu desejo de receber um Prêmio Nobel da Paz e intensificou esforços para mediar conflitos no Leste Europeu, Oriente Médio e África.