Pulte enfrenta investigação de órgão de fiscalização do Congresso após acusações a Cook

Um importante órgão de fiscalização do Congresso dos EUA abriu uma investigação sobre o Diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA, na sigla em inglês), Bill Pulte - que ajudou a iniciar investigações contra vários dos inimigos políticos do presidente norte-americano, Donald Trump -, por possível uso indevido de autoridade.

Os legisladores, em uma carta, solicitaram que o Escritório de Responsabilidade Governamental investigue prontamente as ações recentes realizadas na FHFA, por Pulte e por outros funcionários relevantes para determinar se a agência usou indevidamente de sua autoridade e dos recursos federais.

"Especificamente, solicitamos uma investigação sobre as recentes denúncias de Pulte ao Departamento de Justiça contra a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, o senador dos EUA Adam Schiff, a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook e o deputado Eric Swalwell por fraude hipotecária", enfatizou a carta.

Segundo os legisladores, relatórios públicos sugerem que o processo pelo qual Pulte fez as acusações é "bizarro", "incomum" e "inédito".

Cook permanece em seu cargo no BC americano enquanto um processo corre no judiciário.