Suprema Corte permite novo mapa congressional no Texas, dando mais assentos a republicanos

A Suprema Corte dos EUA veio em socorro dos republicanos do Texas nesta quinta-feira, permitindo que as eleições do próximo ano sejam realizadas sob o plano de redistritamento congressional do estado, favorável ao Partido Republicano e impulsionado pelo presidente norte-americano, Donald Trump - apesar de uma decisão de instância inferior indicar que o mapa discrimina com base em raça.

Os juízes agiram em resposta a um pedido de emergência do Texas por uma ação rápida, pois a qualificação nos novos distritos já começou, com as eleições primárias em março.

A ordem da Suprema Corte suspende a decisão de instância inferior que bloqueava o mapa.

O mapa congressional do Texas, promulgado na metade do ano a pedido de Trump, foi projetado para dar aos republicanos cinco assentos adicionais na Câmara.

(*Fonte: Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.