O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Capacidade do Irã de lançar mísseis caiu a apenas 10% ou menos, diz Trump

O republicano disse ainda que não permitirá que regimes terroristas impeçam o fluxo de suprimentos de petróleo

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 9, que a ação do país no Irã está muito à frente do cronograma previsto inicialmente, enquanto citou alguns impactos dos ataques americanos à capacidade militar iraniana.

"Guerra no Irã terminará em breve, afirmou, repetindo um comentário feito mais cedo à CBS e que fez o mercado acionário mudar de queda para um fechamento em alta nesta segunda.

"A capacidade do Irã de lançar mísseis caiu para apenas 10% ou menos", disse Trump em entrevista coletiva na Casa Branca.

Trump disse ainda que a capacidade iraniana de drones caiu 83%.

"Tivemos tremendo sucesso em todos os locais em que entramos", afirmou.

O republicano disse ainda que não permitirá que regimes terroristas impeçam o fluxo de suprimentos de petróleo.

