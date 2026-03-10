Irã ataca a Arábia Saudita e o Kuwait e diz que determinará o fim da guerra

O Irã disparou drones em direção à Arábia Saudita e ao Kuwait nesta terça-feira, o 11º dia da guerra no Oriente Médio. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita afirmou ter destruído dois drones sobre uma região rica em petróleo, enquanto a Guarda Nacional do Kuwait disse ter derrubado seis drones no norte e no sul do país.

Um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o fim da guerra está próximo, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que será a responsável por encerrar o conflito.

"O Irã determinará quando a guerra terminará", disse o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohammad Naini, em comunicado. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.