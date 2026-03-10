Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Petro sai das urnas com maior partido na Câmara e no Senado da Colômbia

As eleições legislativas colombianas resultaram em um Congresso fragmentado, que tomará posse em 20 de julho

Estadão Conteúdo
fonte

De acordo com o governo federal, a Cúpula é a maior iniciativa ambiental do Brasil no ano de 2023 (Juan Barreto / AFP)

A esquerda da Colômbia, liderada pelo presidente do país, Gustavo Petro, venceu as eleições legislativas do domingo, 8, e saiu das urnas com a maior bancada na Câmara e no Senado. O resultado coloca o partido de Petro, o Pacto Democrático, em boa posição para a acirrada disputa com o campo conservador na eleição presidencial de 31 de maio.

As eleições legislativas colombianas resultaram em um Congresso fragmentado, que tomará posse em 20 de julho. O Pacto Histórico elegeu 25 dos 103 senadores e 40 deputados de um total de 188 - de acordo com projeções, uma vez que o resultado oficial ainda não tinha sido consolidado ontem. A fragmentação indica que será necessário estabelecer alianças para conseguir maioria.

Eleições legislativas medem a temperatura na Colômbia antes das votações presidenciais. Os principais candidatos à presidência são o senador Iván Cepeda, do partido de Petro, e o advogado de direita Abelardo de la Espriella, um admirador declarado do salvadorenho Nayib Bukele e do americano Donald Trump.

Os resultados também determinam os últimos cinco meses do mandato de Petro, que não pode concorrer à reeleição. Cepeda pretende insistir nas reformas que o atual presidente não conseguiu concretizar ao perder as maiorias no Congresso perto do fim do mandato.

Os congressistas vetaram a mudança do sistema de saúde e uma reforma tributária para combater o déficit fiscal. Petro respondeu com manifestações populares, nas quais fez discursos contundentes contra o Congresso, que perdeu prestígio entre o eleitorado nos últimos anos em razão de vários escândalos de corrupção.

O presidente, no entanto, parece ter recuperado terreno com as tensões recentes com Trump, que incluem as políticas de deportação e ameaças de sanções do americano e trocas de acusações sobre narcotráfico.

Disputa acirrada

"Hoje começa o nosso segundo tempo com uma bancada forte", comemorou Cepeda. De la Espriella lamentou que a esquerda tenha ficado com "a maior bancada do Congresso". "Isso é muito grave", afirmou.

As pesquisas, no entanto, sinalizam que nem Cepeda nem De la Espriella serão capazes de selar a vitória no primeiro turno - e precisarão de um segundo, marcado para 21 de junho. Ambos ainda poderiam ser surpreendidos pela candidata uribista Paloma Valencia, que veio do grupo político de centro-direita do ex-presidente Alvaro Uribe - que foi candidato ao Senado pelo Centro Democrático, mas não se elegeu. Uribe está de volta ao cenário político depois que um tribunal revogou, em outubro, sua condenação a 12 anos de prisão domiciliar por suborno a paramilitares e fraude processual.

Ataques

A marca das eleições na Colômbia segue sendo o conflito armado que dita o ritmo da disputa política no país nos últimos 50 anos. Dois ataques guerrilheiros no sul colombiano marcaram a jornada eleitoral.

As autoridades informaram que rebeldes atacaram dois locais de votação durante a apuração, mas não fizeram vítimas. Antes das legislativas, observadores eleitorais denunciaram vários atos de violência contra líderes políticos, incluindo o assassinato, no ano passado, do candidato à presidência de direita Miguel Uribe Turbay, neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay (1978-1982).

As milícias responsabilizadas pelo crime vivem um período de fortalecimento, impulsionadas pelo fracasso das negociações de paz e pelo aumento do consumo de cocaína nos EUA e na Europa. Após o desmantelamento dos cartéis históricos, de Cali e Medellín, que dominaram a cena colombiana nos anos 1990, o crime organizado se fragmentou, tornando-se mais violento e difícil de combater.

Guerrilhas

Outro fator complicador na Colômbia é a presença de guerrilhas de extrema esquerda, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o Exército de Libertação Nacional (ELN). Com o tempo, esses grupos abandonaram os objetivos políticos e se transformaram em organizações criminosas comuns. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COLÔMBIA/ELEIÇÕES LEGISLATIVAS/ESQUERDA/VITÓRIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

França promete escolta no Estreito de Ormuz

10.03.26 7h52

POLÍTICA INTERNACIONAL

Petro sai das urnas com maior partido na Câmara e no Senado da Colômbia

As eleições legislativas colombianas resultaram em um Congresso fragmentado, que tomará posse em 20 de julho

10.03.26 7h38

mundo

Trump ameaça atacar o Irã com 20 vezes mais força se o país fechar o Estreito de Ormuz

O líder americano também prometeu destruir alvos que "tornarão virtualmente impossível para o Irã se reconstruir"

10.03.26 7h27

Irã lança novos ataques contra países árabes do Golfo Pérsico

10.03.26 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SERÁ?

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

05.03.26 11h26

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

CONFLITO

Quando vai acabar a guerra entre EUA, Israel e Irã? Veja a previsão

Conflito entra no 5º dia; autoridade israelense estima confrontos por mais 7 a 10 dias

04.03.26 9h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda