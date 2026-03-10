Irã lança novos ataques contra países árabes do Golfo Pérsico

O Irã disparou novos ataques contra países árabes do Golfo Pérsico nesta terça-feira, 11. Sirenes de alerta soaram pela manhã em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e no Bahrein. Já a Arábia Saudita informou ter destruído dois drones e o Kuwait afirmou ter derrubado seis drones lançados pelas forças iranianas.

Em outra frente, Israel e o Hezbollah voltaram a trocar fogo na fronteira com o Líbano.

Já no Iraque, um ataque de origem incerta matou cinco membros de uma milícia pró-Irã na cidade de Kirkuk.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, no dia 28, 1,2 mil pessoas morreram no Irã, 397 no Líbano e 11 em Israel, segundo autoridades dos respectivos países. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.