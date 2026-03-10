Trump ameaça atacar o Irã com 20 vezes mais força se o país fechar o Estreito de Ormuz
O líder americano também prometeu destruir alvos que "tornarão virtualmente impossível para o Irã se reconstruir"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã nesta segunda-feira (9) com um ataque de "vinte vezes mais força". A condição para a retaliação seria uma interrupção do fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz.
Segundo Trump, o país planeja destruir alvos que "tornarão virtualmente impossível para o Irã se reconstruir, como Nação, novamente". A declaração demonstra a intensidade da possível resposta americana.
A ameaça foi divulgada por Trump em uma publicação na rede Truth Social, onde ele escreveu: "Morte, Fogo e Fúria reinarão sobre eles".
Consequências e o Estreito de Ormuz
O presidente americano afirmou que a nova ameaça ao regime iraniano é um "presente dos Estados Unidos da América para a China e todas aquelas Nações que usam intensamente o Estreito de Ormuz".
