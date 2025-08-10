Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando um caso de golpe conhecido como “boa noite, Cinderela” envolvendo dois universitários britânicos. Eles afirmam ter sido dopados após conhecerem três mulheres durante uma roda de samba na Lapa, na Zona Sul da cidade. Um dos jovens foi encontrado desacordado nas areias da Praia de Ipanema.

Testemunhas conseguiram registrar o momento em que uma das vítimas desmaiou na orla. As imagens também mostram as três mulheres fugindo em um táxi logo após o ocorrido. O prejuízo relatado pelos turistas chega a R$ 110 mil.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, onde recobraram a consciência horas depois, ainda sob os efeitos da substância utilizada.

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) identificou as suspeitas como Amanda Couto Deloca, 23 anos; Mayara Ketelyn Américo da Silva, 26; e Raiane Campos de Oliveira, 27 - todas apontadas como garotas de programa. Raiane, inclusive, já havia sido presa anteriormente por envolvimento em um golpe semelhante, permanecendo seis meses na prisão antes de ser solta.

O taxista que levou as suspeitas foi localizado, e as mulheres foram reconhecidas pelas vítimas por meio de vídeos publicados nas redes sociais, nos quais aparecem ao lado dos turistas, visivelmente alterados.