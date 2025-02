'Golpe da pintura': Homem é preso após cobrar R$ 250 por pintura corporal em turista, na Bahia

Um homem foi detido sob suspeita de extorsão após cobrar R$ 250 de turistas de Santa Catarina pela pintura corporal no Largo do Farol da Barra, em Salvador. As vítimas, mãe e filho, de 66 e 35 anos, afirmaram que foram forçadas a pagar a quantia em dinheiro, sem que houvesse um acordo prévio sobre o preço. O caso ocorreu na última sexta-feira (7) e a Polícia Militar, acionada pelas vítimas, realizou a prisão através do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Segundo o registro da Polícia Civil, os turistas foram abordados por dois indivíduos que, de maneira agressiva, seguraram seus braços e aplicaram pinturas tribais sem sua autorização. Os policiais militares conseguiram deter um dos suspeitos, que foi conduzido à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). O caso segue sob investigação para identificar os demais envolvidos.

A pintura corporal, inspirada na banda Timbalada, faz parte de uma tradição do grupo, que utiliza símbolos tribais brancos durante as apresentações. A banda se apresentou na Barra na sexta-feira do ocorrido. Apesar de ser um costume entre turistas, algumas abordagens são consideradas invasivas, resultando em cobranças excessivas por um serviço inicialmente oferecido como "gratuito".

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), esclareceu que não há uma tabela oficial de preços para esses serviços informais. No entanto, a administração municipal reforça a importância do bom senso entre os prestadores e os turistas, a fim de evitar abusos e garantir uma relação justa entre ambas as partes.

"Golpe da pintura" já foi denunciado por humorista

O chamado "Golpe da Pintura" é conhecido entre os baianos. No final do ano passado, o humorista Maurício Meirelles foi uma das vítimas ao visitar o Pelourinho após realizar shows em Salvador. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele relatou ter sido abordado por ambulantes que o pintaram sem aviso e, em seguida, cobraram pelo serviço.

“Tava dando uma volta e aí me pararam dizendo ‘Maurício, Maurício... Posso te pintar?’. Pintei. Me cobraram, paguei. Só que a partir do momento que fiz isso, as pessoas já me olham e dizem que sou otário. Virei um outdoor de vendas. Toda hora alguém fala comigo. Antes um táxi era R$ 10, com isso aqui vira R$ 70”, desabafou o comediante.