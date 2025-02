Blocos de pré-Carnaval agitam Belém com shows no Porto Futuro e Mangueirão

O pré-Carnaval em Belém continua movimentando a capital paraense. No último final de semana, novos blocos dos circuitos Porto Folia e Mangueirão animaram os foliões.

No estacionamento do Porto Futuro, no bairro do Reduto, os blocos Deixa Rolar, Eu Tô no Carabao e Campeão da Supercopa dominaram a programação. Na sexta-feira (31), o Bloco Deixa Rolar teve como atrações a DJ Celine, Tamo Junto e os grandes destaques da noite: Léo Foguete e Felipe Amorim.

No sábado (1º), a aparelhagem Carabao comandou o Circuito Porto Folia com o bloco Eu Tô No Carabao, trazendo seus maiores sucessos e os estilos conhecidos como saudade e marcantes do furioso. Do outro lado da cidade, no estacionamento do Estádio Mangueirão, aconteceu mais uma edição do Bloco Levaê, que contou com apresentações de Timbalada, Tchakabum, Fruta Quente, Sheila Mello e Sheila Carvalho.

No domingo (02), o Circuito Porto Folia teve um bloco extra em razão da realização da Supercopa Rei, no Mangueirão. O evento teve entrada gratuita para foliões vestidos com camisas do Flamengo ou do Botafogo e contou com a transmissão do jogo, além das atrações DJ Victor, Thiago Costa, Kobicado, Dieguinho, Batidão do Melody, I Love Pagode e Pirô.

Confira os blocos dos próximos finais de semana em Belém

08/02 - Vumbora (Bell e Durval) - Mangueirão

08/02 - Bloquinho do Tchan (É O Tchan) - Porto Folia

09/02 - Timbal (Tony Sales) - Porto Folia

12/02 - Na Base do Beijo

15/02 - Vai Safadão (Wesley Safadão) - Mangueirão

15/02 - Bloco Elka - Porto Folia

16/02 - Ensaio Geral - Porto Folia

21/02 - Carnalate

22/02 - Amigos do Urubu (Levi Alvin, Carla Cristina) - Porto Folia

22/02 - Não Era Amor (Quinteto SA) - Na Bera

23/02 - Mirage, Jeito Moleque - Porto Folia