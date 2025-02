Quando vai ser o Carnaval em 2025? Veja o calendário dos dias de folia deste ano

Embora muitos já associem o Carnaval ao mês de fevereiro, 2025 reserva uma novidade: a folia mais esperada do Brasil acontecerá em março. Com a terça-feira de Carnaval marcada para 4 de março, os festejos se estenderão de 1º a 5 de março, culminando na Quarta-feira de Cinzas. Veja como essa mudança se dá e entenda os cálculos que definem as datas dessa tradição secular.

Calendário da folia do Carnaval 2025

Em 2025, os festejos carnavalescos terão início no primeiro dia de março e se estenderão até a Quarta-feira de Cinzas. A programação oficial inclui:

Sábado (1º de março): Início das festividades.

Domingo (2 de março): Continuação da folia.

Segunda-feira (3 de março): Mais um dia de muita animação.

Terça-feira (4 de março): Dia principal da celebração, reconhecido como a terça de Carnaval.

Quarta-feira (5 de março): Encerramento com a tradicional Quarta-feira de Cinzas.

Por que o Carnaval de 2025 será em março?

A data do Carnaval é móvel e depende de cálculos que remontam a decisões históricas da Igreja Católica. Desde o Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C., a data da Páscoa é fixada para o primeiro domingo após a primeira lua cheia que sucede o equinócio de primavera no hemisfério norte. Em 2025, com a Páscoa ocorrendo em 20 de abril, a contagem regressiva empurra o Carnaval para o início de março.

A lógica é simples: o dia mais festivo, conhecido como Terça-feira Gorda, é determinado subtraindo 47 dias do Domingo de Ramos, o que inclui os 40 dias da Quaresma e a Semana Santa.

Páscoa e a influência no Carnaval

Em 2025, a Semana Santa terá seu ponto culminante em 20 de abril, data que celebra a ressurreição de Cristo, quando é comemorada a Páscoa. Essa proximidade com os eventos religiosos empurra o Carnaval para março, reafirmando a conexão histórica entre a festa e o período quaresmal.

Conexão entre astronomia e tradição de Carnaval

A intrincada relação entre o calendário lunar e os eventos religiosos explica a variação anual do Carnaval. Veja como os elementos se encaixam:

Equinócio de Primavera : Marca a transição das estações no hemisfério norte e ajusta o calendário litúrgico.

: Marca a transição das estações no hemisfério norte e ajusta o calendário litúrgico. Lua Cheia: A aparição da lua cheia após o equinócio define a data da Páscoa.

Essa combinação de fatores astronômicos e religiosos faz com que a data do Carnaval varie entre fevereiro e março, garantindo sempre uma folia sincronizada com o calendário sagrado.