Bailes de Carnaval garantem folia para associados em clubes da Grande Belém

A última sexta-feira de janeiro, dia 31, e o primeiro dia de fevereiro, neste sábado, vêm com tudo para quem gosta de Carnaval. É que dois bailes carnavalescos vão agitar os associados da Assembleia Paraense (AP), nesta sexta, e do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Pará (COPM) em Ananindeua, neste sábado. A partir das 19h deste dia 31, na Sede Campestre da AP, será realizado o tradicional Baile do Hawaii, atraindo foliões, entre sócios e convidados. E no dia 1º, a festa em Ananindeua será no COPM Folia.

A programação será no Deck 360º da AP. Pelo palco do evento vão passar o sambista Arthur Espíndola e banda com um repertório contagiante. Outra atração será a banda Fruta Quente, que é sinônimo de animação. O DJ Tarrika, com toda uma história na noite paraense e na própria Assembleia Paraense, apresentará uma playlist digna dos grandes bailes de Carnaval.

O cantor, compositor e multiinstrumentista Arthur Espíndola vai interpretar sucessos atuais e clássicos do samba, além de pagode e carimbó. "Vou cantar canções de minha autoria, mas também vou cantar Benito di Paula, Diogo Nogueira, Xande de Pilares, Cartola, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e pagodes dos anos 1990/2000. Será um passeio pelo samba brasileiro.", destaca Espíndola. Ele afirmou estar muito feliz em fazer parte do tradicional Baile do Hawaii. "E ser uma das atrações me coloca num lugar bem bacana", completa.

Arthur Espíndola leva todo o gingado do samba para fazer a festa dos foliões (Foto: Divulgação)

O Baile do Hawaii tem caráter sustentável, por isso, não usará copos descartáveis. O chamado Copinho do Bem, que é retornável, será o copo oficial do evento, concedido por meio de sistema de caução, ou seja, ao final do evento o associado poderá escolher entre devolvê-lo ao clube ou adquiri-lo.

O diretor de Eventos da AP, Kleber Vieira, informa que o primeiro Baile do Hawaii ocorreu em 1993, com o nome "O Hawaii é Aqui". Depois, essa nomenclatura foi mudada. "O baile costuma ser bastante procurado por associados do clube por ser um evento tradicional e para a família assembleiana, com segurança para as pessoas. Tem ainda uma programação que atnede a pessoas de todas as idades, desde a tradicional mesa de frutas até a estrutura de lazer para as crianças acompanhadas por seus pais e avós para o evento. O Baile este ano começará com o DJ Tarrika às 19h, seguido de Arthur Espíndola às 20h30 e pela banda Fruta Quente às 23h.

35 anos

A banda Fruta Quente já começa 2025 com o astral lá em cima.

Essa apresentação na AP já se insere nas comemorações dos 35 anos de carreira da banda, como informa o baterista JF Cowboy. Ele adianta que o show no Bailw do Hawaii vai contar com os grandes sucessos do Carnaval dos anos 90, com o tempero do Fruta, além dos sucessos do grupo, como "Babaê na Mishirika", "Quadrilha da Pantera" e "Batuque".

O Fruta Quente é formado por Heraldo Ramos e Ricardo Tavares na voz; Rhicky Sandres nos teclados; Tayson Muniz na guitarra; Augusto Baboo no baixo; JF Cowboy na bateria; Otavio Gorayeb e Bruno Mendes na percussão; Toninho Gonçalves no sax e Bruno Nery no trombone.

Na Folia

A 4ª Edição do COPM Folia vai ocorrer na Sede Campestre do COPM em Ananindeua, a partir das 12 deste sábado (1º), sob o comando do músico Wall Amazon e convidados. Além de Wall Amazon, a programação conta com as atrações: Richele Halliday, Cássio Costa e Marta Mariana. O trajeto do percurso carnavalesco começa no restaurante Aconchego, seguindo com o circuito no trio elétrico e encerrando no espaço Barrados. Além disso, os foliões poderão desfrutar de 15 grades de cerveja, em um ambiente projetado para receber até 600 pessoas, incluindo associados oficiais militares e civis, com seus familiares e convidados.

Wall Amazon: suingue garantido no COPM Folia 2025, em Ananindeua (Foto: Divulgação)

O COPM Folia 2025 destaca a importância da COP-30, a ser realizada em Belém, no mês de novembro, em Belém. O abadá da festa foi pensado nesse sentido, e o lema do evento é “Repense! Recicle! Ressignifique!”, como convite ao público para refletir sobre práticas sustentáveis enquanto celebra o Carnaval.

Wall Amazon é compositor, intérprete e músico instrumentista profissional desde 1985 e conta com uma carreira internacional. Aos 16 anos, ele iniciou uma jornada na música paraense com o suingue inconfundível de sua guitarra. Wall agitou carnavais no começo da Axé Music no Brasil e dividiu palco com artistas como Mahrco Monteiro, Eloi Iglesias, Edilson Moreno e Toninho e banda. Informações sobre ingressos para o COPM Folia 2025 podem ser obtidas em: 91 98622-6123.