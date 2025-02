Teto de igreja desaba em Salvador, mata turista e deixa cinco pessoas feridas

Na tarde desta quarta-feira (05/02), parte do teto da Igreja São Francisco de Assis desabou. O acidente aconteceu por volta das 14h30 e resultou na morte de uma turista de 23 anos, além de deixar outras cinco pessoas feridas. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

A vítima fatal era natural de Ribeirão Preto (SP) e, segundo o coronel Adson Marchesini, comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, há pelo menos dois estrangeiros entre os feridos. De acordo com as primeiras apurações, o teto do templo não cedeu completamente, mas pedaços de madeira cobriram o local onde os fiéis costumam se sentar para acompanhar as missas. As autoridades ainda não sabem quantas pessoas estavam no local no momento do acidente.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros permanecem no local prestando atendimento às vítimas e realizando buscas na área. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão atuando no resgate, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia.

VEJA MAIS

Igreja já apresentava problemas

A igreja, conhecida como "igreja de ouro" foi erguida entre os séculos XVII e XVIII. Com o interior revestido em ouro, o templo foi tombado como patrimônio material do Brasil, porém, o reconhcecimento não impediu que o local atingisse uma situação degradante.

Em 2023, um dos pátios da Igreja de São Francisco foi parcialmente fechado porque havia risco de queda do pináculo direito. A estrutura chegou a ser removida, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Outras áreas do templo já apresentavam defeitos, como pinturas e teto desgastados, pilastras sem reboco e piso desnivelado. Para fazer a restauração da Igreja e Convento de São Francisco, era preciso primeiro que o projeto da obra fosse avaliado e aprovado pela comissão técnica do Iphan, que avalia o nível de preservação do bem e autoriza a construção.