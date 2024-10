Partes do teto de shopping desabam e assustam funcionários e clientes; veja

Nesta quarta-feira (02/10), um vazamento no teto do North Shopping Maracanaú, localizado no Centro de Fortaleza, provocou, pelo menos, dois desabamentos, assustando clientes e funcionários.

Em vários vídeos gravados no local, é possível ver partes do teto danificado na Praça de Alimentação e nos corredores, além de goteiras que fizeram a água se espalhar pelo chão, gerando tensão entre as pessoas.

O shopping divulgou uma nota informando que ninguém ficou ferido e que a área foi isolada para que uma equipe pudesse identificar as causas do problema e realizar os reparos necessários.