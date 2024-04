Saiba onde aconteceu o incêndio no Shopping Boulevard nesta segunda-feira (15)

O princípio de incêndio que assustou pessoas próximas ao shopping Boulevard, no bairro do Reduto, em Belém, na tarde desta segunda-feira, 15, começou em uma torre de refrigeração de uma das lojas, na área externa, segundo informações da assessoria de imprensa do estabelecimento comercial. As chamas, que foram registradas por pessoas que estavam na área e logo começaram a circular pelas redes sociais, foram controladas por brigadistas do shopping.

Ainda segundo a assessoria de impensa do Shopping Boulevard, o incidente não foi de grandes proporções e não resultou em feridos.

Segundo o Centro Integrado de Operações (CIOp), o Corpo de Bombeiros logo foi acionado e fez o isolamento da área. Entretanto, conforme apuração da reportagem no local, o fogo já estava controlado quando o CBMPA chegou ao endereço por ação da brigada contra incêndio do próprio shopping.