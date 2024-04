VÍDEO: Shopping Boulevard registra incêndio no início da tarde desta segunda-feira (15)

Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (15), no Shopping Boulevard, no bairro do Reduto, em Belém. De acordo com imagens que começaram a circular nas redes sociais, as chamas altas e com bastante fumaça escura saíam do último andar do edifício comercial. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), no local, informou que o fogo foi controlado pela brigada de incêndio do shopping.

Os primeiros registros do incêndio começaram a circular por volta das 16h. Uma das pessoas que filmaram a cena e publicaram a imagem nas redes sociais foi o agente de viagens Júnior Freitas, de 37 anos, que estava em um local próximo ao shopping Boulevard, na Travessa Quintino Bocaiúva, e conseguiu avistar as chamas.

"Eu estava na escola de natação da minha filha, que fica atrás do Boulevard. Eu estava na janela, olhando para fora e, de repente, vi a fumaça preta. Foi uma coisa que durou mais ou menos 20 minutos, desde que eu vi. Foi cessando, controlando e ficou só um cheiro forte de plástico queimado", conta Júnior Freitas, que diz que fez a gravação do vídeo às 16h03.

Segundo o Centro Integrado de Operações (CIOp), o Corpo de Bombeiros logo foi acionado e fizeram o isolamento da área. Entretanto, conforme apuração da reportagem no local, o fogo já estava controlado quando o CBMPA chegou ao endereço. O tenente coronel, Diego Cunha, do Corpo de Bombeiros, explica que a ação da brigada é uma atividade preventiva prevista pelo CBMPA:

"A brigada, em si, já é uma ação preventiva do próprio Corpo de Bombeiros, quando se exige uma fiscalização, um preparo adequado e material adequado, no local, para que se inicie um primeiro combate até o bombeiro chegar. Então, a ação da brigada de ter combatido o incêndio e ter sido controlado já é uma ação preventiva que o Corpo de Bombeiros se preocupa, em legislação inclusive, para que a gente não tenha dano maior ou dano à vida, em estabelecimentos comerciais", comenta.

Apesar do susto, o incêndio foi de curta duração. Algumas pessoas próximas à área do shopping Boulevard não chegaram a ver as chamas, como o taxista Wilkerson Almeida, que estava na Antônio Barreto com a Alcindo Cacela quando viu a fumaça, mas, ao chegar ao local, o incêndio já tinha sido controlado.

Nota de esclarecimento

Em nota, a assessoria do Shopping Boulevard diz que o incêndio aconteceu em uma torre de refrigeração: "O shopping esclarece que houve um princípio de incêndio na torre de refrigeração de uma das lojas, rapidamente controlado pela equipe de brigadistas. O shopping funciona normalmente", informa. Brigadistas do shopping também informaram que ninguém se feriu. Os danos foram apenas materiais.