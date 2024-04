Vídeo: lancha de saúde indígena da Funai é destruída em incêndio no Amazonas

Na manhã deste sábado (6), no estado do Amazonas, uma lancha utilizada para realizar atendimentos de saúde, pertencente à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), foi completamente destruída por um incêndio. O caso ocorreu na cidade de Jutaí, que fica a cerca de 900 km da capital Manaus. Não há informações sobre o que teria causado o fogo na embarcação.

Conforme o relato de pessoas que presenciaram o sinistro, funcionários da Funai estavam na embarcação no momento em que o fogo iniciou. As testemunhas ainda relataram que o comandante do barco sofreu algumas queimaduras leves ao tentar combater o fogo. No entanto, não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele ou de outros servidores que estariam no local. Até o momento a Funai não se pronunciou sobre o caso.

Segundo informações, uma equipe de saúde indígena da Funai utilizava a lancha para realizar atendimentos. A embarcação ainda era usada para auxiliar no transporte de passageiros entre aldeias da região. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a lancha sendo destruída pelas chamas. Momentos após o início do fogo, a embarcação explodiu e chamou atenção de pessoas da área, pois a coluna de fumaça pôde ser vista metros de distância.