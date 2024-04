Viatura usada em operações de combate ao desmatamento é incendiada no Pará

Uma viatura pertencente ao Batalhão de Polícia Ambiental, da Polícia Militar do Pará, foi incendiada na madrugada desta terça-feira (9), por volta das 3h, em frente à delegacia do distrito de Castelo dos Sonhos, situado às margens da BR-163, no município de Altamira, sudoeste paraense. O veículo fazia parte da operação “Curupira”, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas). A corporação não descarta a possibilidade de que o incêndio tenha sido criminoso.

A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar o incidente e identificar os possíveis responsáveis pela ação. Enquanto isso, uma equipe da Semas que se encontrava na delegacia foi transferida com segurança para um hotel próximo. O local está sendo resguardado pela Polícia Militar, sob o comando do sargento Frederico, conforme apurado pelo site O Estado Net. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, mas equipes da Polícia Civil estão em diligências na área.

Como medida de segurança adicional, a 28ª etapa da operação “Curupira” foi suspensa. Instituída pelo Decreto n.º 2.887, de 07 de fevereiro de 2023, a ação foi designada devido à emergência ambiental declarada nos municípios mais críticos p​ara o desmatamento na região, incluindo Altamira.

Este não é o primeiro incidente desse tipo na região. Em junho de 2017, oito caminhonetes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), em trânsito em um caminhão cegonha, foram incendiadas às margens da BR-163.