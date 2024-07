VÍDEO: Princípio de incêndio atinge o shopping Castanheira, na BR-316

Um princípio de incêndio foi registrado, na manhã desta terça-feira (02/07), por volta de 8h15, no Castanheira Shopping, localizado na rodovia BR-316, bairro do Castanheira, em Belém. Na internet, imagens do fogo na área externa do prédio circulam pelas redes sociais. Vídeos mostram o momento em que a fumaça saia do prédio.

Ambulantes que trabalham próximo ao shopping, o princípio de incêndio foi controlado pouco tempo depois que o incêndio começou. Não há informação sobre feridos até o momento. Conforme as informações iniciais, o fogo, que começou a se alastrar por volta de 8h15, se espalhou rapidamente por uma estrutura na parede onde há fiações elétricas.

As chamas duraram cerca de 20 minutos e a própria brigada do shopping foi a responsável por controlar e, depois, conter completamente a situação. A área atingida pelo incêndio está em reforma. Pessoas que estavam na área no momento do incidente informaram que, momentos antes do incêndio, era possível ouvir barulhos de batidas vindo de dentro do local. Minutos depois, muito calor foi sentido e, então, as chamas foram vistas.

Também de acordo com relatos de testemunhas, as chamas iniciaram em uma área localizada na lateral do shopping, já localizada na passagem Jarbas Passarinho. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada de forma oficial. Pouco mais de uma hora após o início da crise, perto das 09h40, homens da brigada de incêndio são vistos vistoriando a área externa do shopping, onde é possível ver os resquícios da destruição causada pelo fogo.

A assessoria do Castanheira Shopping informou que está apurando mais detalhes sobre o caso para divulgar assim que possível. A reportagem aguarda retorno.

Mais informações em instantes.