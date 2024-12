PC conclui investigação e prende autores de extorsão e roubo contra motorista de aplicativo no Pará

A Polícia Civil do Pará, por meio da 18ª Seccional Urbana de Marituba, encerrou mais uma fase da operação “Ponto de Parada”, destinada a combater crimes de extorsão e roubo contra motoristas de aplicativos. Na última terça-feira (17), os suspeitos Pablo Henrique da Silva Barros e Marcos Paulo Mendes Maciel foram presos, após as investigações apontarem sua participação em crimes envolvendo sequestro e roubo com emprego de arma de fogo.

O caso teve início quando os suspeitos solicitaram uma corrida pelo aplicativo por meio de uma plataforma que atua na Grande Belém. Durante o embarque, o motorista foi rendido e feito refém. Sob coação, a vítima foi obrigada a realizar transferências via PIX para contas controladas pelos criminosos. Além disso, teve bens como celular, relógio e o próprio veículo roubados. O automóvel foi posteriormente abandonado e recuperado pela polícia.

As investigações revelaram que os suspeitos eram reincidentes, com histórico de crimes semelhantes nos municípios de Marituba e Ananindeua. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos acusados junto ao Poder Judiciário, que deferiu as solicitações.

Pablo Henrique e Marcos Paulo foram presos e agora estão à disposição da Justiça. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao judiciário para a continuidade dos procedimentos legais.