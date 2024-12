Suspeito de solicitar corridas e roubar motoristas de app é preso em Marituba

Marcos Paulo Mendes Maciel foi preso suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por cometer extorsões e roubos nos municípios de Marituba e Ananindeua, tendo como vítimas motoristas de aplicativos. A prisão foi realizada no último dia 6 por uma equipe da Seccional Urbana de Marituba, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana.

Segundo a polícia, o modus operandi desse grupo consiste em solicitar corridas por meio de aplicativos​ de transporte e, no momento do embarque, render os motoristas que são levados para zonas de mata. Lá, são coagidos, mediante grave ameaça e com uso de armas de fogo, a realizarem transferências via pix, bem como são subtraídos seus pertences como celular e dinheiro.

Ainda conforme a polícia, Marcos responde a diversos crimes violentos, inclusive uma tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.

Outro integrante do referido grupo criminoso já fora identificado, sendo mantidas diligências para sua localização e consequente cumprimento de mandado de prisão já deferido nos mesmos autos.