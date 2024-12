Assalto com refém é registrado no bairro do Jurunas na noite desta terça (3)

Uma ocorrência com refém foi registrada na noite desta terça-feira (03/12) na avenida Roberto Camelier esquina com a rua São Miguel, bairro do Jurunas, em Belém.

Segundo informações apuradas, um motorista de aplicativo foi rendido por quatro assaltantes enquanto trabalhava e acabou envolvido em uma situação que terminou em prisão. De acordo com o relato do motorista, ele foi chamado para uma corrida e, ao chegar ao local, os passageiros anunciaram o assalto, obrigando-o a conduzi-los até uma farmácia Drogasil.

No estabelecimento, os criminosos realizaram o assalto, roubando dinheiro, celulares de clientes e funcionários, além de um cordão. Durante a fuga, o grupo foi surpreendido por uma guarnição policial, que rapidamente bloqueou a rua e iniciou uma negociação. Após algum tempo, os assaltantes se renderam.

VEJA MAIS

Segundo o motorista, ele foi mantido como refém durante toda a ação. No entanto, a polícia levantou suspeitas após ele alegar que os criminosos haviam quebrado seu celular, que era o único aparelho em sua posse. O caso será investigado pela delegacia de São Brás, onde ele presta depoimento.

A família do motorista está reunida em frente à delegacia e insiste em sua inocência. Segundo os familiares, ele estava encerrando seu turno de trabalho e aceitou a corrida sem saber das intenções dos passageiros. O motorista chegou algemado ao local e segue sob custódia enquanto as autoridades apuram os fatos.

A reportagem de O Liberal continua apurando mais detalhes sobre o caso.