Assalto contra policial penal em Belém termina com um suspeito morto e outros dois presos

Uma intervenção policial com morte e crise com refém foram registradas na noite de quarta-feira (23/10), em Belém. Conforme as informações policiais, a ação teve início quando a PM foi acionada após um policial penal ter tido a arma roubada por três suspeitos no bairro do Parque Verde. Houve perseguição, um indivíduo foi atingido ao trocar tiros com os militares e dois suspeitos fugiram para o bairro da Cabanagem, onde invadiram uma residência e fizeram um homem refém no conjunto Sideral. Após negociação, os dois suspeitos liberaram o morador ameaçado e se entregaram, já na madrugada desta quinta-feira (24/10).

O assalto ao policial penal ocorreu dentro de um mercadinho. Dois homens são flagrados por câmeras de segurança enquanto abordam o PP, que está se aproximando do caixa. O terceiro homem estaria no lado de fora do local dando suporte para a fuga dos suspeitos. Após pegarem a arma do agente penitenciário, os suspeitos fugiram em motos e a polícia militar foi acionada pela vítima. Os suspeitos foram localizados enquanto estavam na Avenida Augusto Montenegro. A PM iniciou a perseguição e os suspeitos teriam reagido, Na troca de tiros, um dos indivíduos foi atingido. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento da área.

“A Polícia Civil informa que dois homens foram presos por roubo e um terceiro suspeito morreu após troca de tiros com policiais militares. De acordo com as investigações, um policial penal foi assaltado e teve a arma roubada pelos criminosos, que, durante a fuga, trocaram tiros com a PM. O suspeito atingido morreu no hospital e ainda não foi identificado”, diz um trecho da nota da Polícia Civil.

Ainda conforme a equipe policial que atuou no caso, os outros dois homens continuaram em fuga e invadiram uma residência no conjunto Sideral. Um morador que estava no local foi feito refém por cerca de três horas. A equipe policial especializada em crises foi até o local e realizou a negociação com os suspeitos. Por volta de 00h15 os suspeitos se entregaram.

“Duas armas de fogo e munições foram apreendidas. O caso está sendo investigado pela Seccional da Marambaia”, finalizou a nota da PC.