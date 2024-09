Dupla armada faz mulher refém dentro de carro no Coqueiro, em Belém

Uma mulher foi feita refém por dois homens armados dentro do próprio carro na manhã desta quarta-feira (04/08), na Alameda João Paulo II, no bairro do Coqueiro, em Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, os suspeitos teriam abordado a vítima na Augusto Montenegro e teriam seguido em direção ao Sideral. A polícia Militar fez o cerco ao veículo, um ônix branco, e iniciou as negociações. Após quase 1h30, a vítima foi liberada e os dois homens presos.

Tudo teria iniciado por volta de 8h. A Polícia Militar foi acionada via Ciop para atender a ocorrência de um possível assalto com refém. Os suspeitos teriam abordado a mulher quando ela tinha acabado de chegar a um pet shop e se preparava para abrir o estabelecimento. Segundo a PM, a vítima informou que os suspeitos teriam mandado ela fazer transferências de dinheiro via pix. Mas, como a mulher não tinha nenhum valor, a dupla ficou dando voltas com o carro pela área e manteve a vítima no veículo.

Quando a Polícia Militar encontrou o veículo, com base nas características e direção para onde o carro seguia, iniciou a perseguição. Os suspeitos chegaram a fazer disparos contra a viatura, até entrarem em uma rua sem saída e foram cercados. Na situação, a dupla informou que estava com uma refém.

Segundo a PM, várias viaturas estiveram no local para dar apoio na situação. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os dois suspeitos dentro do carro durante a negociação com a PM. As imagens foram feitas pelos próprios suspeitos. Eles pedem que a imprensa seja chamada. Após as negociações, por volta de 9h45, a mulher foi liberada e os dois homens foram presos.

Ainda conforme a PM, a dupla já tem passagem pela justiça pelo crime de roubo. Além disso, um dos suspeitos estaria na condição de evadido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Com a dupla também foi apreendido um revólver calíbre .38.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos foram apresentados na delegacia da Cabanagem e uma arma de fogo foi apreendida. "A dupla foi autuada por roubo circunstanciado, que é quando o crime é praticado com gravidade", diz o comunicado.