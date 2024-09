suspeito de envolvimento na morte de pm e de adolescente é preso em castanhal

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Divisão de Homicídios (DH) na terça-feira (3/9), em Castanhal, nordeste paraense, suspeito de envolvimento na morte de um sargento da Polícia Militar e o sobrinho dele. O crime aconteceu em 2022, no conjunto residencial “Viver Melhor”, em Marituba, na Grande Belém. Na ocasião, Raimundo Nonato Menezes Pereira, PM da reserva, e Leandro de Jesus Menezes, de 17 anos, foram assassinados. De acordo com a Polícia Civil, membros de uma organização criminosa prepararam uma emboscada, simulando uma entrega de açaí.

O suspeito tinha um mandado de prisão temporária em aberto, que havia sido expedido pela Vara Criminal de Marituba. A ordem judicial foi cumprida na segunda fase da Operação Insídia.

“Esta prisão é decorrente de um exaustivo trabalho de investigação, tendo em vista que o alvo estava foragido há mais de dois anos, sempre mudando de endereço e de cidade onde reside, sendo localizado na data de hoje, no município de Castanhal”, informou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

O diretor da Divisão de Homicídios, delegado Fernando Rocha, disse que as investigações continuam em busca dos demais envolvidos nos homicídios. “Com o trabalho contínuo de agentes da Divisão de Homicídios, e com a colaboração de diversas unidades policiais, conseguimos capturá-lo e continuamos nossas diligências com o objetivo de localizar demais envolvidos e solucionar os crimes”, disse o delegado. O homem investigado pela morte do policial militar Raimundo Nonato e o sobrinho, Leandro de Jesus, está à disposição da Justiça.

O crime

O sargento Raimundo morava e era proprietário de um ponto de açaí, localizado no conjunto Beija-Flor, também em Marituba. Em seu carro, um Ford Ka, de cor vermelha, ele costumava sair acompanhado do sobrinho para realizar as vendas. Foi em uma dessas saídas, dentro do residencial Viver Melhor, que o militar foi abordado por quatro criminosos armados, que já se aproximaram atirando na direção do veículo.

Mesmo baleado, o sargento ainda tentou fugir do ataque. Porém, perdeu o controle do veículo e invadiu uma área de mata dentro do residencial. Só parou depois de colidir com algumas árvores.