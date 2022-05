PM da reserva e sobrinho são mortos em duplo homicídio em Marituba

Um duplo homicídio foi registrado durante uma possível tentativa de assalto, na tarde deste domingo (15), no residencial Viver Melhor, em Marituba, na região metropolitana de Belém. O crime vitimou duas pessoas da mesma família: o sargento Nonato, policial militar da reserva, e o sobrinho dele, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

O sargento tinha um ponto de açaí dentro do residencial. Foi em uma das entregas que ele foi abordado por quatro criminosos armados, que, ao que tudo indica, tinham conhecimento da rotina de venda e entregas realizadas pelo policial militar. Durante a abordagem, mais de 50 tiros foram disparados em direção ao carro do PM, que só parou depois de cair em uma área de mata.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e também de peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) que farão a perícia do local de crime para a posterior remoção ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso deverá ser investigado pela Divisão de Homicídios. Informações que ajudem na elucidação do crime podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no 181.