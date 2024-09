​PC prende suspeito de crimes de extorsão e homicídios em Marituba

A Polícia Civil do Pará, através da Seccional de Marituba, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Luiz Paulo Perdigão Souza, conhecido pelos apelidos “Cabelo” e “CL”, na última segunda-feira (2). O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Marituba em razão de sua suposta participação em diversos crimes de extorsão e homicídios na região metropolitana de Belém.

De acordo com informações da polícia, Luiz Paulo Perdigão Souza estaria envolvido em um esquema criminoso que atraía vítimas por meio de falsos anúncios de vendas de imóveis e objetos. As vítimas, ao chegarem ao local combinado para a negociação, eram sequestradas e levadas para áreas de mata, onde eram forçadas a realizar transferências bancárias para contas controladas pelos criminosos. O suspeito também é apontado como participante de homicídios de agentes de segurança pública, tanto em Marituba quanto no município vizinho de Ananindeua.

A prisão foi efetuada após a Polícia Civil tomar conhecimento de que Luiz Paulo estava sendo apresentado para averiguação na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Distrito Industrial. O mandado de prisão, expedido em dezembro de 2023, foi cumprido imediatamente.

Luiz Paulo Perdigão Souza, que já possuía um histórico criminal, agora deverá responder pelos crimes de extorsão e homicídio. As investigações sobre seu envolvimento com outros crimes na região continuam em andamento.