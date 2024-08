PC prende suspeito de desativar sistema de rastreamento em veículo alugado em Belém

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), cumpriu nesta quinta-feira (29/8), em Belém, um mandado de prisão preventiva contra Rodrigo Octavio Rivera da Cruz.

O mandado foi expedido em razão de um crime de furto qualificado por fraude, após o suspeito alugar um veículo e levá-lo em uma oficina para a retirada do sistema de rastreamento. A prisão de Rodrigo foi solicitada com base nas evidências apresentadas durante as investigações.

Segundo essas investigações, Rodrigo celebrou um contrato de locação de um automóvel em setembro de 2023 e, após obter a posse do veículo, procurou uma oficina mecânica para desativar o dispositivo de rastreamento. Durante o processo, ao ser questionado pelo dono da oficina sobre o motivo para a desativação do sistema, o investigado alegou qu​e havia sido vítima de um roubo e, então, registrou um boletim de ocorrência relatando o suposto roubo. Na sequência, Rodrigo se desfez do automóvel.

As investigações, que contaram com depoimentos de funcionários da oficina, revelaram que o próprio Rodrigo havia solicitado o desligamento do dispositivo de rastreamento. O veículo foi recuperado pelas autoridades poucos dias após o crime.