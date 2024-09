Polícia Civil investiga homicídio de homem esfaqueado em Itaituba

A Polícia Civil (PC) investiga o homicídio 4de um homem em Itaituba. A vítima identificada como Rudi de Araújo Lisboa, de 41 anos, foi esfaqueada na noite do último sábado (31/08) e faleceu no domingo (01/09). O crime ocorreu na Primeira Rua do bairro Sol Nascente, próximo à caixa d’água, em frente a um ponto comercial desativado em Itaituba, no sudoeste do Pará.

VEJA MAIS

De acordo com informações do portal Plantão 24 Horas News, Rudi estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica, quando decidiu ir até a casa de uma conhecida. Rudi foi atacado na rua por um suspeito que desferiu as facadas e fugiu do local após o crime.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional do Tapajós para receber atendimento adequado devido à gravidade dos ferimentos, mas faleceu no dia seguinte. O filho da vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil para comunicar o falecimento do pai. A redação integrada de O Liberal aguarda informações atualizadas sobre o caso.