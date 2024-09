Dupla é alvejada a tiros dentro de carro em Rondon do Pará

Albertine Rodrigues Gomes, de 21 anos, e Kaylan da Silva Rocha, de idade não informada, foram vítimas de uma tentativa de duplo homicídio, neste domingo (1º), em Rondon do Pará, no sudeste do estado. Os crimes ocorreram na rua Raimundo Cruz, no centro do município, por volta das 11h. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

As primeiras informações levantadas pela polícia indicam que dois suspeitos em uma motocicleta, modelo Pop 100, se aproximaram das vítimas e efetuaram os disparos. As vítimas estavam dentro de um carro quando foram alvejadas.

Ambas deram entrada no hospital municipal após o ataque. Albertine, atingido por um disparo no ombro direito, encontra-se estável. Já Kaylan, ferido na região do abdômen, precisou ser transferido para Marabá devido à gravidade de seu quadro clínico.

A Polícia Civil iniciou diligências para identificar os autores das tentativas de homicídio e entender as motivações por trás do crime.