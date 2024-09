Operação da PF apreende cigarros eletrônicos vendidos ilegalmente no sul do Pará

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) para combater contrabando e descaminho no sudeste do Pará. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão para apurar delitos, que incluíam venda de cigarros eletrônicos abertamente na internet.

Dois mandados foram cumpridos em Redenção, dois em Canaã dos Carajás e um no município de Xinguara. Entre os investigados, havia três empresas que comercializam nas redes sociais cigarros eletrônicos, produtos com venda proibida desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dois proprietários dos comércios foram identificados e sofreram buscas em suas residências. Não houve prisões.

Durante a operação, foram apreendidos cigarros eletrônicos, cheques, além de aparelhos celulares, tablets e outros. Três dos cinco locais de busca e apreensão também eram alvos de operação da delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis (MT), que tem sua própria investigação relacionada com contrabando e descaminho.