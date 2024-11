Polícia prende segundo suspeito de assalto a motorista de aplicativo em Belém

Um homem suspeito de participar de um assalto a um motorista de aplicativo foi preso na quarta-feira (20), em Igarapé-Miri, nordeste do Pará. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Estado, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com ap​oio da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é integrante de uma organização criminosa e seria o segundo preso envolvido no caso. O primeiro investigado foi detido no dia 12 deste mês. As investigações apontam que ambos criavam contas falsas em aplicativos de transporte para atrair motoristas e realizar assaltos.

O crime

O roubo ocorreu no bairro Jurunas, em Belém, quando a vítima aceitou uma corrida solicitada por meio do aplicativo. Ao chegar no local, os suspeitos entraram no veículo e, sob a ameaça de armas de fogo, roubaram o carro e outros pertences do motorista.

A partir das diligências, os policiais identificaram os responsáveis pelo crime. A prisão preventiva do segundo envolvido foi cumprida na quarta-feira, e os investigadores constataram que ele possui antecedentes criminais por roubo e associação criminosa. Um dos suspeitos também é apontado como integrante de uma organização criminosa.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos com o caso.