Turista francês sofre golpe na cabeça em tentativa de assalto em Belém; vítima recusa ajuda

Um turista francês foi alvo de uma tentativa de assalto no bairro da Cremação, em Belém, na noite de domingo, 21. Durante a ocorrência, a vítima foi agredida na cabeça e apresentou sangramento intenso. Ele não lembra onde mora e nem o próprio nome. Autoridades policiais e em saúde prestaram socorro, mas o homem, que não teve identidade divulgada, negou a ajuda.

O caso foi confirmado por fontes policiais e pelo Centro Integrado de Operações. O Ciop informou que viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do 2º Batalhão da Polícia Militar do Pará (PMPA) foram acionados e estiveram no local da ocorrência: na rua Mundurucus com a avenida Alcindo Cacela.

Uma fonte policial confirmou que a vítima era de nacionalidade francesa, segundo o passaporte que carregava. Tradutores do Batalhão Turístico da PM (BPTUR) chegaram a conversar com o homem em inglês, orientando para que ele registrasse a ocorrência, mas ele se negou. Ele também negou o atendimento médico. Por isso, a ocorrência foi dada como encerrada pelas forças policiais.

Detalhes de como aconteceu a tentativa de assalto e a agressão na cabeça sofrida pelo estrangeiro não foram repassados pela polícia.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações também à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), que respondeu com a seguinte nota: "A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros, por meio da Unidade de Suporte Basico. Porém, o turista recusou o atendimento".