Família acusa empresa por morte de cães durante transporte entre o Pará e Santa Catarina

Uma empresa especializada no transporte de animais está sendo investigada após a morte de três cachorros durante uma viagem entre Ananindeua, na Grande Belém (PA), e Palhoça (SC). Os tutores dos animais alegam negligência e cobramexplicações sobre o caso.

Os cães — dois da raça pastor alemão e um bulldog campeiro, chamados Kira, Thor e Bruce — foram entregues à empresa Transporte Pet Brasil para a realização do trajeto terrestre. Segundo os tutores, foram pagos R$ 10 mil pelo serviço, que previa o transporte seguro dos animais em uma van. No entanto, no meio do percurso, a família foi informada da morte dos cães.

O traslado começou no dia 28 de janeiro, com previsão de chegada para este domingo (2). Entretanto, de acordo com a empresa, um dos cães morreu na Bahia, enquanto os outros dois vieram a óbito em Minas Gerais.

A família suspeita que os animais tenham sido submetidos a condições inadequadas, principalmente no que diz respeito à hidratação. Uma veterinária que atendeu dois dos três cães após o ocorrido constatou sinais de desidratação e problemas renais. Diante da situação, os tutores registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Palhoça.

Além dos três cães da família, outros 11 filhotes estavam sendo transportados no mesmo veículo. Segundo a intermediária responsável pelo serviço, todos chegaram ao destino.

Revoltada com a situação, a tutora dos animais, Gabriela Carvalho, cobrou justiça. “A Transporte Pet Brasil matou nossos três cães. Três cães que foram deixados sob os cuidados deles para serem transportados de Belém para Santa Catarina de van. Não foi barato e a gente não está nem ligando para o valor do dinheiro”, afirmou.

“A gente quer justiça, porque mataram três cães que eram amados, cuidados, saudáveis. Três cães que eram membros da família. A família está arrasada”, desabafou. A tutora também assegurou que os animais estavam saudáveis antes do transporte, com exames e vacinas em dia, seguindo todas as exigências da empresa.

Empresa diz que 'aguarda laudos'

À reportagem de O Liberal, o proprietário da Transporte Pet Brasil, Alexandder Junio, afirmou que aguarda os laudos veterinários dos cães para se manifestar oficialmente sobre o caso. “Estou aguardando laudos e exames veterinários dos cães (necropsia e exames específicos) pelos veterinários que atenderam os cãezinhos, tanto na Bahia quanto em Minas. Esses documentos estão sob posse dos donos e, assim que tivermos acesso a eles, meus advogados poderão se manifestar”, declarou.