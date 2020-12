Casal faz sexo dentro de carro na frente de bebê

Um casal foi flagrado fazendo sexo em um carro estacionado no bairro Cinturão Verde, em Cuiabá (MT), na última quarta-feira (2). O homem de 36 anos e a jovem de 18 não se intimidaram nem mesmo com a presença de uma bebê de nove meses que estava no interior do veículo.

Após perceber a movimentação estranha, policiais se aproximaram do carro e vira quando o homem, que estava nu, passou do banco de trás para o da frente, enquanto a mulher, vestida apenas com uma blusa, permaneceu no assento traseiro.

Os dois receberam ordem para se recompor e sair do veículo, enquanto os policiais faziam uma busca no interior, onde encontram uma bebê de nove meses em uma cadeirinha no banco dianteiro, acordada e um pouco agitada.

Questionado, o casal confessou que estava mantendo relação sexual no banco traseiro do carro porque são amantes. A mulher disse que havia levado a filha por não ter com quem deixá-la. Os policiais tentaram acionar o Conselho Tutelar para acompanhar o caso, mas a equipe não conseguiu contato.

O caso foi registrado como “satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente”