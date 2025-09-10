Capa Jornal Amazônia
Maranhense é preso por estupro de vulnerável em embarcação no Pará

A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial (GFlu) com apoio da Polícia Militar

O Liberal

Um homem de 63 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (10) dentro de uma embarcação que seguia viagem com destino a Alenquer, no oeste paraense. A prisão em flagrante ocorreu durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, conduzida pela equipe da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, no Baixo Amazonas.

De acordo com os agentes da base, o suspeito, natural de Urucará (AM), é investigado por estupro de vulnerável. A denúncia indicava que ele teria praticado o crime contra uma criança no interior da embarcação, durante trajeto entre Manaus e Parintins, no Estado do Amazonas.

A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial (GFlu) com apoio da Polícia Militar. O homem foi localizado e imediatamente encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, comentou sobre a prisão. “Esta ação demonstra a importância crucial da Base Fluvial no combate a crimes dessa natureza, garantindo a proteção de vítimas vulneráveis e reforçando o compromisso com a segurança pública em nossa região. A presença e atuação efetiva da Base Fluvial Candiru são indispensáveis para coibir e reprimir crimes como este, assegurando um ambiente mais seguro para todos os cidadãos”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

