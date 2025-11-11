VÍDEO: Família fica suspensa a 100 metros de altura após falha em brinquedo no Beto Carrero

Uma família viveu momentos de terror ao ficar suspensa, por aproximadamente 20 minutos, no alto de uma das atrações no parque Beto Carrero World, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Um vídeo que circula na internet mostra o momento do susto. Veja mais detalhes abaixo.

O caso ocorreu no brinquedo Big Drop (antiga Big Tower). A Big Drop tem cerca de 100 metros, uma altura equivalente a um prédio de mais de 30 andares. Na queda, o elevador pode chegar a uma velocidade de 120 km/h. De acordo com o regulamento interno do parque, para ir na Big Drop, a altura mínima exigida é de 1,30 metro e a máxima de 1,95 metro.

A mãe da família, em entrevista ao G1, disse ter ficado "aterrorizada" quando percebeu que o brinquedo ficou travado nas alturas e não sabia se a descida ocorreria de forma calma ou brusca. Ela afirmou que só ficou tranquila ao ouvir o aviso do sistema de som informando que as equipes técnicas estavam a caminho.

Nas imagens, é possível ver o momento em que as demais cadeiras da torre descem normalmente, enquanto a que levava a família permanece parada a cerca de 100 metros de altura. Confira o vídeo abaixo

Em nota, o parque informou que o sistema de automação e controle da atração identificou a necessidade de uma checagem. A equipe técnica fez a avaliação e o brinquedo voltou a operar normalmente em poucos minutos:

"A atração tem um sistema de automação e controle de altíssima tecnologia, que monitora continuamente todos os parâmetros, como, por exemplo, a velocidade e a direção do vento, entre outros, e identificou a necessidade de uma checagem, interrompendo o funcionamento de forma preventiva. A equipe técnica realizou a avaliação e o brinquedo voltou a operar normalmente em poucos minutos."

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)