Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Família fica suspensa a 100 metros de altura após falha em brinquedo no Beto Carrero

Nas imagens, é possível ver o momento em que as demais cadeiras da torre descem normalmente, enquanto a que levava a família permanece parada no alto

Gabrielle Borges
fonte

Brinquedo tem cerca de 100 metros, uma altura equivalente a um prédio de mais de 30 andares. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma família viveu momentos de terror ao ficar suspensa, por aproximadamente 20 minutos, no alto de uma das atrações no parque Beto Carrero World, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Um vídeo que circula na internet mostra o momento do susto. Veja mais detalhes abaixo.

O caso ocorreu no brinquedo Big Drop (antiga Big Tower). A Big Drop tem cerca de 100 metros, uma altura equivalente a um prédio de mais de 30 andares. Na queda, o elevador pode chegar a uma velocidade de 120 km/h. De acordo com o regulamento interno do parque, para ir na Big Drop, a altura mínima exigida é de 1,30 metro e a máxima de 1,95 metro.

VEJA MAIS

image Adolescente é arremessada de brinquedo em parque de diversões; vídeo
Jovem de 16 anos machucou as pernas e foi levada às pressas para o hospital, onde levou 23 pontos nos ferimentos



image VÍDEO: Brinquedo se parte ao meio em parque na Arábia Saudita e deixa mais de 20 feridos
A filmagem mostra ainda um grupo de pessoas aproveitando o brinquedo balançando para frente e para trás em um poste. Brinquedo se repartiu em das partes



image VÍDEO: Jovem grava vômito 'voando' em brinquedo radical de parque de diversões
Em meio aos giros e movimentos do equipamento, uma das pessoas a bordo não conseguiu segurar o mal-estar


 

A mãe da família, em entrevista ao G1, disse ter ficado "aterrorizada" quando percebeu que o brinquedo ficou travado nas alturas e não sabia se a descida ocorreria de forma calma ou brusca. Ela afirmou que só ficou tranquila ao ouvir o aviso do sistema de som informando que as equipes técnicas estavam a caminho.

Nas imagens, é possível ver o momento em que as demais cadeiras da torre descem normalmente, enquanto a que levava a família permanece parada a cerca de 100 metros de altura. Confira o vídeo abaixo

Em nota, o parque informou que o sistema de automação e controle da atração identificou a necessidade de uma checagem. A equipe técnica fez a avaliação e o brinquedo voltou a operar normalmente em poucos minutos:

"A atração tem um sistema de automação e controle de altíssima tecnologia, que monitora continuamente todos os parâmetros, como, por exemplo, a velocidade e a direção do vento, entre outros, e identificou a necessidade de uma checagem, interrompendo o funcionamento de forma preventiva. A equipe técnica realizou a avaliação e o brinquedo voltou a operar normalmente em poucos minutos."

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

brinquedo de parque trava

beto carrero world

falha em brinquedo de parque
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FERIADO NACIONAL?

Dia 20 de novembro é feriado? Entenda a data em que é celebrada a consciência negra no Brasil

Neste dia, são realizadas programações especiais em diversos estados do país

10.11.25 10h12

BRASIL

Lula participa da IV Cúpula Celac-UE para tratar da cooperação entre América Latina e Europa

O presidente deve retornar a Belém ainda neste domingo (9/11)

09.11.25 9h42

TRAGÉDIA

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

08.11.25 9h09

EXPECTATIVA

Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano

Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos.

07.11.25 14h53

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher é agredida com capacete por colega de trabalho em Salvador

Agressor atacou após repreensão da vítima por tentativa de entrada pela contramão em condomínio; agressões foram filmadas

11.11.25 8h15

SUSTO

VÍDEO: Família fica suspensa a 100 metros de altura após falha em brinquedo no Beto Carrero

Nas imagens, é possível ver o momento em que as demais cadeiras da torre descem normalmente, enquanto a que levava a família permanece parada no alto

11.11.25 10h18

MUNDO

Lutador brasileiro é encontrado morto dentro de prisão nos Estados Unidos

Atleta teve passagem pelo UFC entre 2012 e 2018 e com carreira internacional no mundo das lutas

10.11.25 8h59

EDUCAÇÂO

Você sabia? Quem fizer a prova do Enem nos dois dias pode ganhar R$ 200; saiba como!

O valor faz parte de uma política de incentivo do Governo Federal aos estudantes do Brasil

11.11.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda