VÍDEO: Brinquedo se parte ao meio em parque na Arábia Saudita e deixa mais de 20 feridos

Um brinquedo chamado '360 graus' se repartiu ao meio e deixou ao menos 23 pessoas feridas em um parque de diversões de Taif, na Arábia Saudita. Foram contabilizadas 23 vítimas, sendo três em situações mais graves. O caso ocorreu nesta quinta-feira (31) no Green Mountain Park, na região de Al Hada. As informações são do jornal local Khaleej Times.

VEJA MAIS



Um vídeo feito por um internauta mostra o incidente, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possivel ver o poste central que ancorava o brinquedo se partindo em duas partes. A filmagem mostra ainda um grupo de pessoas aproveitando o brinquedo balançando para frente e para trás em um poste. É possível ouvir diversos gritos das pessoas a bordo, provocados pelo susto do incidente. Confira

Veja o vídeo

O jornal Khaleej Times afirma que o mastro do brinquedo recuou em alta velocidade e atingiu algumas pessoas que estavam próximas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde todas as pessoas atingidas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)