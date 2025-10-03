Homem é morto a tiros dentro de residência em Salinópolis

Um homem identificado como Carlos Henrique Garcia Ribeiro foi morto a tiros em Salinópolis, nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), no bairro América, quando dois homens em uma moto balearam a vítima várias vezes dentro de uma residência. Não há mais detalhes sobre qual seria a motivação para o homicídio.

De acordo com as informações da Polícia Militar, agentes do 44º Batalhão realizavam rondas quando foram abordados, por volta de 2h, por dois moradores que relataram o baleamento de um homem em uma casa. Ao chegarem no endereço indicado, os agentes constataram o óbito da vítima. De acordo com os policiais, uma testemunha ainda contou que estava no imóvel e teria escutado batidas na porta. Logo depois, ela ouviu o barulho de três disparos de arma de fogo.

A pessoa contou que, ao correr para a frente da casa para ver o que havia acontecido, se deparou com dois homens fugindo do local. Os suspeitos subiram em uma motocicleta de cor branca e saíram rapidamente da cena do crime. Ainda segundo moradores, a vítima trabalhava como técnico de aparelhos celulares. Não há mais informações sobre as circunstâncias do assassinato. A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações sobre o crime. O corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.