Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motos na Almirante Barroso, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Marco

O Liberal
fonte

A imagem mostra a colisão entre duas motocicletas na avenida Almirante Barroso, em Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Duas motocicletas colidiram na manhã desta sexta-feira (3), na Avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém. De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), três pessoas que estavam nos veículos envolvidos, sendo dois homens e uma mulher, ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da capital paraense, mas não correm risco de morte.

O acidente foi registrado por volta das 7h30. As duas motocicletas ficaram jogadas na pista do BRT, onde as vítimas também caíram. Outros motociclistas que passavam pela área ajudaram a socorrer as vítimas. Duas viaturas da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) estiveram na área para dar apoio na organização do trânsito, que ficou lento devido ao congestionamento do acidente.

Conforme os relatos preliminares de testemunhas, a colisão teria ocorrido após o condutor que trafegava pela Almirante Barroso, que seria um motociclista por aplicativo na companhia de uma passageira, ter avançado o sinal. Na situação, ocorreu a colisão com o outro motociclista que seguia pela travessa Mauriti. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades de trânsito. Um dos condutores envolvidos ficou desacordado após o acidente. Ambulâncias socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local realizando o atendimento das vítimas.

Após o socorro às vítimas e a retirada dos veículos na pista, o trânsito foi normalizado por volta de 8h40. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a SegBel e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente de trânsito

colisão entre motos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motos na Almirante Barroso, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Marco

03.10.25 9h37

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de residência em Salinópolis

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), no bairro América

03.10.25 8h32

MORTE

Corpo de homem é encontrado boiando no rio Tapajós, em Santarém

O cadáver foi localizado na manhã desta quinta-feira (2)

02.10.25 18h15

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros após ser baleado dentro da própria casa em Nova Esperança do Piriá

O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (2), na Vila Novo Horizonte

02.10.25 17h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de residência em Salinópolis

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), no bairro América

03.10.25 8h32

POLÍCIA

Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova no lixão no Marajó

O principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro de Camila Araújo da Silva, que está preso

01.10.25 12h05

ACIDENTE

Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motos na Almirante Barroso, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Marco

03.10.25 9h37

MORTE

Corpo de homem é encontrado boiando no rio Tapajós, em Santarém

O cadáver foi localizado na manhã desta quinta-feira (2)

02.10.25 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda