Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motos na Almirante Barroso, em Belém

Duas motocicletas colidiram na manhã desta sexta-feira (3), na Avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém. De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), três pessoas que estavam nos veículos envolvidos, sendo dois homens e uma mulher, ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da capital paraense, mas não correm risco de morte.

O acidente foi registrado por volta das 7h30. As duas motocicletas ficaram jogadas na pista do BRT, onde as vítimas também caíram. Outros motociclistas que passavam pela área ajudaram a socorrer as vítimas. Duas viaturas da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) estiveram na área para dar apoio na organização do trânsito, que ficou lento devido ao congestionamento do acidente.

Conforme os relatos preliminares de testemunhas, a colisão teria ocorrido após o condutor que trafegava pela Almirante Barroso, que seria um motociclista por aplicativo na companhia de uma passageira, ter avançado o sinal. Na situação, ocorreu a colisão com o outro motociclista que seguia pela travessa Mauriti. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades de trânsito. Um dos condutores envolvidos ficou desacordado após o acidente. Ambulâncias socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local realizando o atendimento das vítimas.

Após o socorro às vítimas e a retirada dos veículos na pista, o trânsito foi normalizado por volta de 8h40. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a SegBel e aguarda o retorno.