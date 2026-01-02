Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é morto a tiros e corpo é encontrado às margens da PA-253, em Irituia

A Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio

O Liberal
fonte

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem no município de Irituia, no nordeste do Pará (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Um homem foi morto no município de Irituia, no nordeste do Pará. O corpo dele foi encontrado na tarde de quinta-feira (1º). A vítima foi identificada como José Nazareno. Ainda segundo o jornal Correio do Norte, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que havia um corpo às margens da rodovia PA-253, nas proximidades da Vila Éfeso.

Em um primeiro momento, havia a versão de que o homem tinha morrido em um acidente de trânsito. É que, ao lado do corpo dele, havia uma motocicleta, uma Honda Bros 150, e ele apresentava escoriações pelo corpo. Mas, depois, os peritos criminais verificaram cinco perfurações aparentes provocadas por arma de fogo, nas costas, no peito e na nuca do homem.

VEJA MAIS:

image Suspeito de tentativa de homicídio é morto em ação policial em Irituia
Josiel foi alvejado durante troca de tiros com a polícia em Irituia, após ser apontado por ataque a jovem de 18 anos

image Colisão entre motocicletas termina com a morte de adolescente em Irituia
Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia uma moto Honda Titan azul quando bateu no outro veículo

Familiares da vítima contaram que José Nazareno tinha saído da casa de sua família, no município de São Domingos do Capim, para a fazenda onde trabalhava e residia. Ao sair de casa, ele portava carteira porta-cédulas e um celular, mas esses objetos não foram encontrados com a vítima. Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Irituia apura as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

