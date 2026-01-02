Homem é morto a tiros e corpo é encontrado às margens da PA-253, em Irituia

Um homem foi morto no município de Irituia, no nordeste do Pará. O corpo dele foi encontrado na tarde de quinta-feira (1º). A vítima foi identificada como José Nazareno. Ainda segundo o jornal Correio do Norte, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que havia um corpo às margens da rodovia PA-253, nas proximidades da Vila Éfeso.

Em um primeiro momento, havia a versão de que o homem tinha morrido em um acidente de trânsito. É que, ao lado do corpo dele, havia uma motocicleta, uma Honda Bros 150, e ele apresentava escoriações pelo corpo. Mas, depois, os peritos criminais verificaram cinco perfurações aparentes provocadas por arma de fogo, nas costas, no peito e na nuca do homem.

VEJA MAIS:

Familiares da vítima contaram que José Nazareno tinha saído da casa de sua família, no município de São Domingos do Capim, para a fazenda onde trabalhava e residia. Ao sair de casa, ele portava carteira porta-cédulas e um celular, mas esses objetos não foram encontrados com a vítima. Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Irituia apura as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.