Polícia

Colisão entre motocicletas termina com a morte de adolescente em Irituia

Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia uma moto Honda Titan azul quando bateu no outro veículo

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra as duas motocicletas envolvidas na colisão. (Foto: Divulgação | PMPA)

Um acidente entre duas motocicletas terminou na morte de um adolescente de 16 anos na tarde de domingo (12/10), no ramal da vila Puraquequara, em Irituia, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, Carlos Gabriel de Souza Cardoso conduzia uma moto Honda Titan azul quando colidiu com o outro veículo.

A PM soube do caso por volta das 16h45. Uma guarnição do 42º Batalhão se deslocou até o local do sinistro e, ao chegar lá, encontrou o corpo do jovem na via. As polícias Civil e Científica foram comunicadas sobre o ocorrido para iniciar as investigações do caso e realizar a apuração das circunstâncias do episódio.

Ainda conforme a PM, o condutor da outra motocicleta, de 17 anos, foi socorrido inconsciente para o hospital e precisou ser encaminhado para Belém. Até agora, o estado de saúde dele não foi divulgado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

 

Polícia
