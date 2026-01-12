Balsa carregada com cerveja naufraga em Muaná, na Ilha de Marajó

Uma balsa que transportava uma grande quantidade de cerveja naufragou no município de Muaná, na Ilha do Marajó. Segundo as informações iniciais, o incidente teria ocorrido na manhã desta segunda-feira (12), quando a embarcação tombou devido ao peso da carga. Não há informações sobre feridos.

O incidente teria ocorrido nas primeiras horas do dia, quando a embarcação virou para um dos lados, perdeu a estabilidade e acabou ficando com parte submersa na água. Uma parte da carga caiu no rio e a outra foi retirada com a ajuda de outros moradores e trabalhadores de outros barcos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a embarcação tombada próximo a um porto e a cerveja sendo retirada do barco. Momentos depois, a embarcação vira completamente.

Pelo vídeo é possível notar que algumas pessoas, provavelmente tripulantes, ainda estão no barco retirando objetos. No momento em que o veículo aquático vira completamente, as pessoas pulam na água.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Capitania dos Portos, Marinha, Prefeitura de Muaná e Polícia Civil. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia de Muaná. Até o momento, não há registro de vítimas".