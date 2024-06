'China' é morto a tiro suspeito de tentar estuprar e afogar adolescente no Marajó

Um suspeito, identificado pelo apelido "China", morreu no fim da manhã da última quinta-feira (6), em ação policial no município de São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó. Ele é suspeito de tentar estuprar e afogar uma adolescente de 13 anos. O crime foi cometido ainda na madrugada de quinta.

De acordo com informações do site Notícia Marajó, a ação policial foi realizada pelo 81º Pelotão Destacado de Polícia Militar (81º PDPM) de São Sebastião da Boa Vista. O gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou que a guarnição local foi acionada pelo Conselho Tutelar da cidade marajoara, que atendia à vítima no hospital municipal.

VEJA MAIS

Segundo o relato da adolescente, ela tentava atravessar um local conhecido como Ponte Grande quando foi atacada por China, que tentou estuprá-la e, posteriormente, afogá-la no rio.

Em posse das características físicas do suspeito, os militares iniciaram as buscas ainda na madrugada, até que por volta das 10h da manhã conseguiram identificar o esconderijo do suspeito, num local de difícil acesso, na rua Guaracy Frazão.

Segundo Abud, a equipe fez o cerco na residência e, ao tentar abrir a porta da frente, os policiais foram atacados por China, que portava um facão tipo terçado.

Um dos militares reagiu e acertou um tiro em "China". Ainda segundo Abud, o suspeito foi socorrido e levado com vida ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico, mas morreu duas horas após dar entrada.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará sobre o caso e aguarda o retorno.